Virou hábito: Clóvis é o Jogador do Mês da II Liga pela terceira vez seguida

Avançado do Académico de Viseu volta a ser distinguido Jogador do Mês da Liga SABSEG. É o terceiro prémio consecutivo.

André Clóvis foi eleito Jogador do Mês da Liga SABSEG. Depois de outubro/novembro e dezembro/janeiro, o avançado brasileiro ganha também o prémio relativo a fevereiro, juntando ainda ao que conquistou em agosto.

O brasileiro do Académico de Viseu somou 36,3% dos votos, superando Nenê (20%), do Vilafranquense, e Ronaldo Tavares (6,67%), do Estrela da Amadora.

Eleito também Melhor Avançado de fevereiro, Clóvis fez cinco jogos (duas vitórias, um empate e duas derrotas) no período em questão, tendo marcado dois golos.