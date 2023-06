Vilaverdense na II Liga: "Quando se trabalha com seriedade e profissionalismo..."

Ivo Gonçalves frisa "qualidade e consistência". O guarda-redes da formação de Vila Verde foi um dos protagonistas da subida à II Liga.

A temporada 2022/23 foi um verdadeiro conto de fadas para o Länk Vilaverdense, culminando na subida ao segundo escalão. Um feito histórico que evidenciou vários atletas, como é o caso de Ivo Gonçalves. O guarda-redes, de 39 anos, que chegou no início da época, manteve a baliza imaculada em 16 dos 30 jogos que disputou.

Agora, em fim de contrato mas com tudo em aberto para continuar ou juntar-se a outra equipa da Liga 3, paira o "sentimento de dever cumprido". "No início, se calhar, a subida não era um objetivo declarado, mas a qualidade e consistência da equipa tornou-o um objetivo claro e real", apontou o guardião, que sempre acreditou na promoção. "Quando se trabalha com seriedade e profissionalismo as coisas estão mais perto de acontecer", salientou Ivo, que conta com outros marcos semelhantes na carreira, como aconteceu ao serviço do Vizela, onde ajudou a equipa de Álvaro Pacheco a subir à II Liga e, posteriormente, ao principal escalão.