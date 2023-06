A B SAD recebeu este domingo o Vilaverdense, em Rio Maior, na segunda mão do play-off de acesso à II Liga, após ambas as equipas terem empatado a uma bola no primeiro jogo. Aos 22 minutos, João Batista abriu o marcador para a formação de Vila Verde, que ficou em vantagem no play-off (2-1).

Veja o golo:

Cruzamento perfeito e está feito o primeiro



O Länk Vilaverdense na frente do play-off! #sporttvportugal #LIGAnaSPORTTV #ligaportugalsabseg #bsad #lankvilaverdense pic.twitter.com/Frw8YYUP9N - SPORT TV (@SPORTTVPortugal) June 11, 2023