Vilaverdense e B SAD empatam na primeira mão do play-off da II Liga

Conjunto da Liga 3 ficou reduzido a dez unidades aos 80 minutos.

O Vilaverdense empatou este sábado 1-1 na receção ao B SAD, em jogo da primeira mão do play-off de permanência/subida à II Liga.

Os azuis abriram o marcador logo aos cinco minutos, por intermédio de João Marcos, mas os minhotos empataram aos 30', por Gonçalo Teixeira.

Na reta final do encontro, Yannick Semedo viu o segundo cartão amarelo (80') e deixou o Vilaverdense reduzido a dez unidades, mas a igualdade manteve-se até final.

A segunda mão do play-off, que será disputada no Estádio do Jamor, está marcada para o dia 11 de junho, às 17h00.