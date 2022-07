Vilafranquense vence Trofense no arranque do estágio em Peniche

A formação de Vila Franca de Xira adiantou-se no marcador por Sangaré, aos 43 minutos, tendo Yohan Miranda, de penálti, selado o triunfo já aos 89 minutos

O Vilafranquense venceu hoje o Trofense, por 2-0, no arranque do estágio que os ribatejanos cumprem em Peniche de preparação para a Liga SABSEG, na qual vão participar as duas equipas.

No sábado (10:00), a formação orientada por Rui Borges desloca-se até Alcochete para defrontar o Sporting B, sendo que, três dias depois, volta a Peniche para jogar com o Torreense (18:00).

A pré temporada do Vilafranquense, que vai iniciar a quarta temporada consecutiva na Liga SABSEG, segue depois com a visita ao Mafra, no dia 27 (10:00), encerrando no dia 30 (18:00), com a receção ao Estoril Praia, no Campo do Cevadeiro, em Vila Franca de Xira.