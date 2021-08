Vilafranquense soma o primeiro ponto no duelo com o Covilhã

Redação com Lusa

Ponto final na terceira jornada da Liga SABSEG.

Vilafranquense e Covilhã empataram 1-1, no encontro que fechou a terceira jornada da Liga SABSEG, com os ribatejanos a somarem os primeiros pontos e a interromperem o percurso 100% vitorioso dos serranos.

Em Rio Maior, casa emprestada do Vilafranquense, Belkheir inaugurou o marcador para os ribatejanos e Jô empatou para os leões da serra.

O jogo começou a um ritmo elevado e, aos quatro minutos, Jô ameaçou o golo para o Covilhã. Num cruzamento de Arnold, o avançado atirou de cabeça, testando os reflexos de Luís Ribeiro.

Dois minutos depois, o guarda-redes dos ribatejanos esteve novamente em destaque ao travar nova investida do avançado, que rematou rasteiro à entrada da pequena área, após um cruzamento atrasado de Diogo Almeida.

O Vilafranquense respondeu e, aos dez minutos, Gabriel Pereira esteve perto de inaugurar o marcador, cabeceando ligeiramente por cima da baliza depois de se ter antecipado ao guarda-redes Léo num cruzamento de Leo Cordeiro.

Até ao intervalo, as duas equipas tentaram chegar ao golo, que apenas chegariam na segunda parte.

Aos 61 minutos, Belkheir aproveitou uma confusão dentro de área, após uma primeira tentativa de Leo Cordeiro, para inaugurar o marcador a favor dos unionistas.

A equipa orientada por Wender viu-se obrigada a chegar mais perto de zonas de finalização e foi por Jô, um dos mais desequilibradores da partida, que viria a chegar ao empate. Aos 66 minutos, o avançado deu um final feliz a um cruzamento à direita de Jean Filipe, relançando o marcador.

Até ao fim do encontro, as duas formações tentaram chegar ao golo da vitória, todavia, sem criarem situações de perigo.

Com este empate, o Vilafranquense soma o primeiro ponto no campeonato. Já o Sporting da Covilhã vê interrompido um ciclo de quatro triunfos consecutivos, dois dos quais nas duas jornadas inaugurais do campeonato, deixando fugir o Benfica B, que segue invicto na liderança da II Liga de futebol.

Jogo disputado no Estádio Municipal de Rio Maior.

Vilafranquense - Sporting da Covilhã, 1-1.

Ao intervalo: 0-0.

Marcadores:

1-0, Belkheir, 61 minutos.

1-1, Jô, 66 minutos

Equipas:

- Vilafranquense: Luís Ribeiro, Nuno Rodrigues (Yoham Miranda, 83), Gabriel Pereira, Prince Mendy, Umaro Baldé (Sangaré, 54) Belkheir (Idrissa Dioh, 68), Edu Machado, Leo Cordeiro (André Dias, 68), Eric Veiga, Evandro Brandão, Jaquité.

(Suplentes: Adriano Facchini, Bruno Rafael, Sousa, Deyvison, Sangaré, Yohan Miranda, Idrissa Dioh, André Dias.

Treinador: Carlos Pinto.

- Sporting da Covilhã: Leo, David Santos, André Almeida (Ryan Teague, 77), Jorge Vilela, Arnold (Diego Medeiros, 65), Gilberto, Diogo Almeida, Jean Filipe, Jaime Simões (Héliton, 46), Ahmed Isaiah (Tiago Moreira, 77), Jô (Ricardo Vaz, 90).

(Suplentes: (Bruno Bolas, Héliton, Diego Medeiros, Felipe Dini, Ryan Teague, Tiago Moreira, Ricardo Vaz, Lucas Barros, Thiago).

Treinador: Wender Said.

Árbitro: Bruno José Costa (AF Viana do Castelo).

Ação disciplinar: cartão amarelo para Jaquité (2), Sangaré (70)

Assistência: cerca de 250 espectadores.