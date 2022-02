Vilafranquense regressa às vitórias na Liga SABSEG ao cair do pano

Equipa de Vila Franca de Xira, que fora derrotada na anterior ronda, celebrou em tempo de compensação ante a Académia, que pode ficar ainda mais para trás na corrida à despromoção

O futebolista Belkheir garantiu este sábado, já em cima dos 90 minutos, a vitória do Vilafranquense sobre a Académica, por 2-1, em jogo da 23.ª jornada da Liga SABSEG, disputado no Estádio Municipal de Rio Maior.

Ao intervalo, o marcador ditava o empate a uma bola, com golos de Nené, para os ribatejanos, e de João Carlos, para os "estudantes", mas já perto do fim, Belkheir, que entrara a seguir ao descanso, garantiu o regresso dos ribatejanos aos triunfos após a derrota em Chaves (1-0) na jornada anterior.

A partida começou equilibrada, sem ocasiões de golo dignas de registo. As duas formações procuravam assumir o jogo, mas não mais faziam do que privilegiar a posse de bola e o ataque organizado.

O primeiro tento chegou aos 19 minutos, pelo brasileiro Nené. Lumeka - reforço de inverno dos ribatejanos que fez a estreia como titular - protagonizou um excelente lance individual à esquerda do ataque e, após tirar o opositor direto da frente, só teve de assistir o brasileiro que, desta forma, chegou aos seis golos no campeonato, o décimo na época.

O golo animou o encontro e, após ver uma primeira tentativa passar perto do poste direito, João Carlos viria a chegar ao empate, aos 25 minutos, através de um penálti que o próprio sofreu.

Até ao intervalo, o ritmo de jogo voltou a cair e o principal destaque foi para a oportunidade que Lumeka desperdiçou, aos 30 minutos, na cara de Stojkovic.

Ao intervalo, Filipe Gouveia arriscou, passando de um "3-4-3" para um "4-3-3", e o recém-entrado Belkheir até podia ter recolocado os ribatejanos em vantagem novamente, mas o remate acabou por embater no colega de equipa Nené.

O Vilafranquense foi sempre a equipa mais perigosa e dispôs de duas grandes oportunidades: a primeira por Bernardo Martins, numa jogada que o próprio iniciou e tentou concluir, e depois com o guarda-redes Stojkovic a impedir, com uma grande defesa, um golo de cabeça de Nené, que apareceu completamente sozinho à frente da baliza.

Os estudantes ainda responderam por intermédio de Toro, aos 82 minutos, mas foi a equipa da casa a festejar, aos 89 minutos: Belkheir apareceu isolado e, já depois de ter ultrapassado o guarda-redes dos estudantes, garantiu os três pontos para a formação orientada por Filipe Gouveia.

Com esta vitória, o Vilafranquense ocupa a 11.ª posição, com 29 pontos, em igualdade com Mafra (10.º) e Estrela da Amadora (12.º), enquanto a Académica continua a carregar a lanterna-vermelha da Liga SABSEG com apenas 14 pontos em 23 rondas.