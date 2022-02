Vilafranquense regressa aos triunfos na Liga SABSEG frente ao Mafra

Filipe Gouveia, treinador do Vilafranquense

Redação com Lusa

Vilafranquense e Mafra ocupam, à condição, as 11.ª e 12.ª posições, respetivamente, ficando à espera do resultado do embate entre Trofense e Penafiel, agendado para segunda-feira.

O Vilafranquense regressou este domingo às vitórias, ao triunfar frente o Mafra, por 2-0, com golos de Belkheir e Nené, em jogo da 21.ª jornada da II Liga, disputado no Municipal de Rio Maior.

Com este resultado, os ribatejanos voltam ao caminho das vitórias e ultrapassam o Mafra na classificação, embora com os mesmos 26 pontos, acentuando o mau período da formação mafrense, que não vence no campeonato há sete jornadas.

Jogo disputado no Estádio Municipal de Rio Maior.

Vilafranquense - Mafra, 2-0.

Ao intervalo: 0-0.

Marcadores:

1-0, Belkheir, aos 54 minutos

2-0, Nené, 60.

Equipas:

Vilafranquense: Luís Ribeiro, Gabriel Pereira (Ença Fati, 54), Marcos Valente, Prince Mendy, Edu Machado (Mike Moura, 84), Leonardo, Idrisssa Dioh (André Ceitil, 64), Léo Bahia, Belkehir (Jaquité, 64), Nené e Nuno Rodrigues (Mutombo, 54).

(Suplentes: Adriano Facchini, André Ceitil. Ença Fati, Sangaré, Lumeka, Veiga, Mutombo, Mike Moura e Jaquité)

Treinador: Filipe Gouveia

Mafra: Miguel Santos, Pedro Pacheco, Inácio Miguel (Francis Cann, 63), Pedro Barcelos, Tomás Domingos (Mattheus Oliveira, 70), Aparício, Leandrinho (Tormin, 70), Gui Ferreira, Vítor Gabriel (Dieguinho, 63), Pedro Lucas (Okitokandjo, 70) e Rodrigo Martins.

(Suplentes: Renan, Bura, Mattheus Oliveira, Okitokandjo, Tormin, Lucas Marques, Dieguinho, Francis Cann e Patrick).

Treinador: Ricardo Sousa

Árbitro: Marcos Brazão (AF Algarve).

Ação disciplinar: cartão amarelo para Idrissa Dioh (15), Pacheco (40), Gabriel Pereira (44), Okitokandjo (82), Gui Ferreira (84).

Assistência: cerca de 200 espetadores.