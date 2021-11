Vilafranquense regressa ao Campo do Cevadeiro para jogar Taça de Portugal

Esta época, a SAD do emblema vilafranquense já tinha solicitado autorização para jogar a terceira eliminatória no Cevadeiro, frente ao Real SC

O Vilafranquense anunciou que o jogo diante do Mafra, para a quarta eliminatória da Taça de Portugal, vai ser disputado no Campo do Cevadeiro, no domingo.

A partida está agendada para as 14:00 e marca o regresso, em jogos oficiais, da formação ribatejana ao seu estádio dois anos depois, dado que o clube usa o Estádio Municipal de Rio Maior para os jogos em casa desde 2019.

Esta época, a SAD do emblema vilafranquense já tinha solicitado autorização para jogar a terceira eliminatória no Cevadeiro, frente ao Real SC, todavia, a proximidade com a Feira de Outubro e o desacordo entre os dois clubes relativamente ao horário do jogo levou a que a partida fosse realizada no campo Chã das Padeiras, em Santarém.