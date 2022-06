Vilafranquense prepara quarta temporada na Liga SABSEG com oito amigáveis

Para dia 20 (18:00), está agendado um encontro de preparação frente ao Torreense, também em Peniche, ao passo que, no dia 23, os vilafranquenses viajam até ao Seixal para jogar contra o Benfica B

O Vilafranquense divulgou hoje o calendário de pré-época com vista à quarta temporada consecutiva na Liga SABSEG, com oito jogos de preparação para a nova época previstos.

O primeiro compromisso de preparação da formação ribatejana disputar-se-á diante do Trofense, no dia 13 (10:00), em Peniche, sendo que três dias depois (10:00), o conjunto orientado por Rui Borges vai deslocar-se até Alcochete para defrontar a equipa B do Sporting.

Para dia 20 (18:00), está agendado um encontro de preparação frente ao Torreense, também em Peniche, ao passo que, no dia 23, os vilafranquenses viajam até ao Seixal para jogar contra o Benfica B.

A preparação rumo à temporada 2022/23 prossegue com a visita ao Mafra, no dia 27 (10:00), encerrando no dia 30 (18:00), com a receção ao Estoril Praia, no Campo do Cevadeiro, em Vila Franca de Xira.

O emblema do Ribatejo tem também agendados dois encontros, um a dia 20 e o outro no dia 28 (ambos às 10:00), com adversários ainda por definir.

O plantel para a nova época realizou, entre segunda-feira e hoje, os habituais exames médicos, estando marcado para quarta-feira o primeiro treino às ordens do técnico Rui Borges.