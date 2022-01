Vilafranquense manifesta desagrado e avança para o Conselho de Arbitragem

Vilafranquense com críticas à arbitragem

Dirigentes do clube ribatejano agendaram reunião para discutir critérios dos árbitros.



O Vilafranquense tem agendada, a seu pedido, uma reunião com o Conselho de Arbitragem da Federação Portuguesa de Futebol, no sentido de discutir os critérios que têm sido aplicados pelos árbitros em alguns dos últimos jogos do emblema ribatejano.

No encontro, marcado para os próximos dias, os responsáveis do clube que ocupa a 14.ª posição da Liga SABSEG irão manifestar de viva voz o seu desagrado por algumas arbitragens em jogos em que consideram ter sido prejudicados, através de decisões que não encaixam na avaliação que fazem dos lances.

Desde o início do novo ano, a formação treinada por Filipe Gouveia realizou três partidas, tendo registado duas derrotas (Casa Pia e, a mais recente, Penafiel) e um triunfo (Trofense). O Vilafranquense recebe este sábado a visita do Nacional, que ocupa o 5.º posto da tabela.