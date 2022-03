Vilafranquense e Varzim empatam sem golos no fecho da jornada 27 da II Liga

Com este resultado, a equipa ribatejana segue na 13.ª posição, com 31 pontos, ao passo que os forasteiros, que são penúltimos no campeonato, chegaram aos 23 pontos e ficam a três de deixar a zona de despromoção.

Vilafanquense e Varzim empataram sem golos na partida de encerramento da 27.ª jornada da II Liga, disputada este domingo, no Estádio Municipal de Rio Maior.

Com este resultado, a equipa ribatejana segue, confortavelmente, na 13.ª posição, com 31 pontos, ao passo que os forasteiros, que são penúltimos no campeonato, chegaram aos 23 pontos e ficam a três de deixar a zona de despromoção do segundo escalão.

O jogo desta noite, que encerrou a jornada na II Liga, fica também marcado pelos desacatos entre as claques dos dois clubes, antes do apito inicial, e que obrigou a GNR a disparar tiros para o ar para dispersar os adeptos envolvidos.

Jogo disputado no Estádio Municipal de Rio Maior.

Vilafranquense - Varzim, 0-0

Equipas:

Vilafranquense: Adriano Facchini, Marcos Valente, Prince Mendy (Nuno Rodrigues, 46), Mutombo, Mike Moura, Leonardo, Gabriel Pereira, Léo Bahia, Wagner (Lumeka, 65), Nené e Belkheir (Ença Fati, 81)

(Suplentes: Luís Ribeiro, Filipe Melo, André Ceitil, Ença Fati, Bernardo Martins, Nuno Rodrigues, Lumeka, Eric Veiga e Jaquité)

Treinador: Filipe Gouveia.

Varzim: Ricardo, Raí Ramos, André Micael, Cássio, Rego, Zé Carlos (André Leão, 88), Luís Silva, Tavinho (Murilo, 71), Zé Tiago (Nuno Valente, 88), João Reis (Tomás Silva, 71) e Agdon (Traore, 78).

(Suplentes: Isma, Assis, Nuno Valente, André Leão, Cerveira, Murilo, Bruno Tavares, Tomás Silva, Traore).

Treinador: Pedro Miguel.

Árbitro: Tiago Martins (AF Lisboa).

Ação disciplinar: cartão amarelo para André Micael (28), Nené (42), Léo Bahia (89), Cássio (90), André Leão (90+3) e Nuno Rodrigues (90+7).

Assistência: 230 espectadores.