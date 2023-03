Vilafranquense e Farense não vão além de um empate na ronda 24 da Liga SABSEG

Bernardo Martins inaugurou o marcador, aos 65 minutos, mas Rui Costa, aos 85, empatou na conversão de uma grande penalidade, a castigar uma falta de Anthony Correia.

O Vilafranquense e o Farense empataram este sábado 1-1, em jogo da 24.ª jornada da II Liga, disputado no Estádio Municipal de Rio Maior, deixando tudo praticamente igual na classificação.

Com este resultado, o Farense iguala os 42 pontos do Estrela da Amadora, mantendo-se na terceira posição do campeonato, ao passo que o Vilafranquense chega aos 37 pontos e continua no quinto posto.

Jogo disputado no Estádio Municipal de Rio Maior.

Vilafranquense - Farense, 1-1.

Ao intervalo: 0-0.

Marcadores:

1-0, Bernardo Martins, 65 minutos.

1-1, Rui Costa, 84 (grande penalidade).

Equipas:

Vilafranquense: Pedro Trigueira, Léo Alaba, Easah Suliman, Anthony Correia, Sílvio (Eric Veiga, 73), André Ceitil, Idrissa Dioh, Bernardo Martins (John Mercado, 73), Luís Silva (João Amorim, 90), Belkheir (Maddi Queta, 86) e Nené.

(Suplentes: Lucas Moura, Thiago Freitas, Kike Hermoso, João Amorim, Mamadou Diallo, Eric Veiga, Maddi Queta, Ricardo Dias e John Mercado).

Treinador: Ricardo Chéu.

Farense: Ricardo Velho, Pastor, Gonçalo Silva, Róbson, Abner Filipe, Cláudio Falcão (Mattheus Oliveira, 69), Fabrício Isidoro, Vítor Gonçalves (Adewale Sapara, 74), Cristian Ponde (Rui Costa, 69), Marco Matias (Miguel Bandarra, 86) e Pedro Henrique (Lucão, 74).

(Suplentes: Rafael Defendi, Zach Muscat, Adewale Sapara, Marcos Paulo, Lucão, Miguel Bandarra, Rui Costa, Mattheus Oliveira e Talocha).

Treinador: José Mota.

Árbitro: Pedro Ramalho (AF Évora).

Ação disciplinar: cartão amarelo para Sílvio (60), Pedro Trigueira (72), Léo Alaba (79), André Ceitil (89), Abner Filipe (90+2) e Adewale Sapara (90+4).

Assistência: 188 espectadores.