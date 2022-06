Vilafranquense critica Câmara Municipal: "Em três temporadas no segundo escalão..."

Em causa a autarquia nunca ter marcado presença num jogo disputado em Rio Maior, onde a equipa tem sido obrigada a jogar na condição de visitado

O Vilafranquense lançou esta terça-feira críticas à Câmara Municipal de Vila Franca de Xira, devido a nunca ter marcado presença nos jogos em Rio Maior, onde a equipa tem jogado na condição de visitada por conta da falta de condições do Campo do Cevadeiro.

"Lança-se o convite para que os representantes da autarquia de Vila Franca de Xira marquem presença nos jogos disputados na condição de visitado, visto que sempre se disponibilizou um camarote exclusivamente reservado para o executivo camarário. Em três temporadas no segundo escalão de futebol, a Câmara Municipal nunca marcou presença em Rio Maior. Esperemos que não se importe de assistir a partidas a mais de 50 km de Vila Franca de Xira", pode ler-se na publicação feita pelo clube no Facebook.

O emblema, que garantiu a permanência no segundo escalão, aproveitou para também "congratular o percurso" do vizinho Alverca na Liga 3 e "lamentar" o fracasso do objetivo em subir à Liga SABSEG (perdeu no play-off de promoção/despromoção com o Covilhã).