Vilafranquense atualiza estado clínico do jogador que caiu inanimado no relvado

Mendy "está estabilizado". Edu Machado também foi a hospital.

Os dois jogadores do Vilafranquense que tiveram de deixar o jogo desta segunda-feira com o Mafra e foram levados para o hospital encontram-se em situação estável, confirmou fonte oficial do clube da Liga SABSEG à Lusa.

O lateral-direito Edu Machado, de 31 anos, saiu ao intervalo do jogo da quarta jornada - que terminaria com a vitória mafrense, por 1-0 - com queixas na cabeça, sobretudo junto ao olho direito, sendo levado de ambulância para o Hospital de Santa Maria, em Lisboa.

Já perto do fim do jogo, foi a vez de o central senegalês Mendy provocar um susto no estádio do Parque Desportivo Municipal de Mafra, ao cair sozinho e longe da disputa da posse de bola. O jogador, de 26 anos, foi imediatamente assistido no relvado e acabou por sair em maca para a ambulância, que o transportou para a mesma unidade hospitalar do colega de equipa, desconhecendo-se por agora as causas que levaram à sua queda.

De acordo com fonte oficial do Vilafranquense, Mendy "está estabilizado", tal como Edu Machado, que se encontra "estável também" e a realizar um TAC e outros exames para apurar a real condição do olho direito. A mesma fonte adiantou ainda que, por enquanto, não existem indicações se os dois jogadores vão ficar internados em observação.

O jogo entre o Mafra e o Vilafranquense, para a quarta jornada da II Liga, terminou com o triunfo dos anfitriões, graças ao golo de Andrezinho no primeiro minuto do desafio. Com este resultado, o Mafra subiu ao segundo lugar, com nove pontos, menos um do que o líder Rio Ave (10), enquanto o Vilafranquense está no último lugar, somando um ponto em quatro jornadas.