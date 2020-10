Vilafranquense aposta em João Tralhão para o comando técnico

Treinador com passado ligado ao Benfica sucede a Quim Machado.

João Tralhão é o novo treinador do Vilafranquense. O técnico de 40 anos assina até ao final da temporada e será apresentado na tarde desta quarta-feira.

Tralhão tem uma longa ligação ao Benfica no currículo, tendo orientado a equipa de juniores e sub-23, além do cargo de adjunto noutros escalões do clube da Luz. Em 2018/19 trabalhou no Mónaco como adjunto de Thierry Henry, treinador que sucedeu a Leonardo Jardim no comando técnico do emblema francês.

No Vilafranquense, Tralhão rende Quim Machado e tem a missão de tirar a equipa da zona de aflição da presente edição da II Liga: atualmente ocupa o penúltimo posto com seis pontos, em igualdade pontual com Leixões, Benfica B e Académico de Viseu, e com mais um do que o último classificado, o Varzim.