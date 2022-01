Vilafranquense anuncia transferência de André Dias para U. Santarém

André Dias vai trocar o Vilafranquense pelo U. Santarém, que milita na Liga 3, anunciou hoje o clube da Liga Sabseg.

"A União Desportiva Vilafranquense SAD agradece todo o empenho e profissionalismo do André Dias", lê-se na nota de despedida do jovem avançado de 20 anos, que esta época foi opção em dez partidas: sete no campeonato, duas na Taça de Portugal e uma na Taça da Liga.

André Dias cumpriu as últimas quatro temporadas em Vila Franca de Xira, as duas primeiras ao serviço da equipa de juniores, onde somou 13 golos em 51 jogos, tendo depois integrado o plantel da equipa principal, pela qual anotou três golos em 29 jogos nas últimas duas temporadas.

Este é o quarto jogador de saída do emblema do Ribatejo no último mês, juntando-se aos defesas Bruno Rafael e Bruno Sousa, este último emprestado à Oliveirense, e ao avançado Evandro Brandão, que assinou pelo Alverca no terceiro escalão.