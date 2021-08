Vilafranquense anuncia experiente avançado Nenê como reforço

Avançado de 38 anos prossegue a carreira na Liga SABSEG.

O Vilafranquense, clube da Liga SABSEG, anunciou este sábado a contratação de Nenê, experiente avançado de 38 anos. "O goleador brasileiro já realizou exames médicos e assinou contrato em São Paulo, acompanhado pelo Administrador da SAD, Almir Fioravante", informou o clube nas redes sociais.

Nenê representou na última época o Leixões, também do segundo escalão, tendo apontado 10 golos em 36 jogos. No futebol português regista ainda passagens por Moreirense e Nacional, onde se sagrou o melhor marcador do principal campeonato em 2008/09, com 20 golos, feito que lhe valeu uma transferência para Itália, rumo ao Cagliari. Hellas Verona, Spezia e Bari também fazem parte do currículo.