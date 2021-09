Vilafranquense anuncia contratação do guarda-redes bósnio

O jovem guarda-redes já representou as equipas secundárias gaulesas do Angers e Marselha e o V. Guimarães.

O Vilafranquense, clubes da II Liga, anunciou a contratação do guarda-redes Suan Besic.

O bósnio, de 23 anos, foi contratado pelo Vitória de Guimarães em 2019, tendo assinado por três épocas, no entanto acabaria por rescindir o contrato e tornar-se jogador livre. Nas últimas duas temporadas, apenas jogou na equipa secundária e nos sub-23.

No novo desafio da carreira, o jovem guarda-redes, que já representou as equipas secundárias gaulesas do Angers e Marselha, fará concorrência a Luís Ribeiro, que é totalista do Vilafranquense no campeonato, e ao brasileiro Adriano Fachinni, que apenas jogou na derrota com o Arouca (0-3), a contar para a primeira fase da Taça da Liga.

O Vilafranquense ocupa a penúltima posição da II Liga, com apenas dois pontos, e é, a par do Nacional, a sexta defesa mais batida do campeonato, com oito golos sofridos em cinco partidas.