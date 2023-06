Vidigal e Mosquera de saída: confira quanto podem render ao Marítimo

Percorra a galeria de imagens acima clicando sobre as setas.

Os dois futebolistas poderão render ao Marítimo uma verba a rondar os quatro milhões de euros

Apesar da Assembleia Geral que está marcada para se realizar na tarde desta terça-feira, a partir das 18h00, no Marítimo são já tidas como garantidas as transferências de André Vidigal e ainda de Mosquera.

Em relação a Vidigal, o Famalicão fez uma proposta que não foi do agrado do Marítimo, enquanto para Mosquera a Arábia Saudita acena com uma proposta de trÊs milhões, o que poderá resultar num encaixe financeiro de quatro milhões de euros.

Rui Fontes, o presidente dos insulares, confirmou o cenário. "O André Vidigal é o nosso jogador com mais cartaz. Poderá sair. Tem propostas".

Quanto a Joel Tagueu, tem mais um ano de contrato. Após o empréstimo ao Al Hazam, da Arábia Saudita, que rendeu 200 mil euros ao Marítimo, este está no mercado. Rui Fontes lembrou que o Al-Hazam "ainda deve 100 mil euros". Caso Joel Tagueu tivesse apontado dez golos pelo clube árabe, era transferido por 800 mil euros.