Vice-presidente da AG do Marítimo acusa Carlos Pereira de agressão

André Ladeira disse a O JOGO ter sido agredido duas vezes pelo ex-presidente do clube, Carlos Pereira. Este negou as agressões.

O vice-presidente da Mesa da Assembleia Geral do Marítimo, André Ladeira, disse a O JOGO ter sido agredido, esta terça-feira, pelo ex-presidente do Marítimo, Carlos Pereira. A agressão, de acordo com André Ladeira, ocorreu em pleno Centro Comercial Fórum Madeira.

"Quando vinha a descer as escadas rolantes senti um soco no pescoço. Foi um soco violento. Senti a mão em cheio no pescoço, quando me virei, deparei-me com o senhor Carlos Pereira que começa a dizer: 'Não falas? Não falas?'"

Já fora das escadas rolantes, as agressões ter-se-ão repetido, mesmo com Carlos Pereira "acompanhado de três senhoras", segundo contou André Ladeira. "'Não escreves e não dizes o que falavas sobre mim nos jornais?'", terá questionado Carlos Pereira. "Eu respondi que escrevo e o que digo ninguém me vai proibir de o fazer. E ele aí deu-me um soco no lado esquerdo da boca, acertando-me com meia mão", prosseguiu Ladeira.

André Ladeira lembra que foi cronista do Jornal da Madeira entre 2015 e 2021 e ainda na RTP-Madeira. "As minhas crónicas eram sobre o Marítimo. O senhor pessoalizou a questão", lamentou.

O vice-presidente da AG do Marítimo mostrou-se ainda impressionado com nova tentativa de agressão. "Tentou dar-me um terceiro soco, mas acertou nos fones. Não estava ninguém. Formalizei a ocorrência junto da segurança e apresentei queixa junto da PSP. Uma agressão à falsa fé, gratuita, de alguém que se sente impune. Fiquei sem reação", contou. Para depois lembrar que "Carlos Pereira tem licença de porte de arma". André Ladeira diz que hoje mesmo vai dirigir-se à medicina legal para fazer o exame à boca.

O JOGO contactou o ex-presidente do Marítimo, Carlos Pereira, para comentar a acusação de André Ladeira, tendo-a negado. "É falso. Na descida da escada, mesmo na minha frente, estava a fazer que não me via, então toquei nas costas. Chamei, disse-lhe para cumprimentar e cumprimentou com um aperto de mão, perguntei: 'Então, agora não tens nada para dizer ou escrever? Escrevias tanto e mal, agora o Marítimo desceu. Agora é diferente do antigamente? Difícil, mas 24 anos na I Liga, com um complexo e um estádio...'. Não gostou, paciência, também tive muita paciência, tudo não passou de troca de palavras com um neto de um amigo vizinho e cabo do mar", explicou.