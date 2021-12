Veríssimo eleito melhor treinador de outubro e novembro na Liga SABSEG

Nélson Veríssimo, treinador do Benfica B

Técnico do Benfica B colocou jovens encarnados na liderança do campeonato

Nélson Veríssimo, treinador do Benfica B, viu os seus resultados valorizados com o prémio Vítor Oliveira, que distingue o melhor treinador do mês da Liga Portugal SABSEG. O antigo adjunto de Lage foi eleito o melhor técnico de outubro e novembro.

Com 40,28%, Veríssimo bateu a concorrência de Filipe Martins, do Casa Pia, que registou 29,17% dos votos, e de Rui Ferreira, do Feirense, que amealhou 11,81% das preferências.

Nos dois meses, Veríssimo chegou às cinco vitórias, tendo perdido em apenas uma ocasião no segundo escalão do futebol português. Os resultados ajudaram a que o Benfica fosse, nesta altura, em dezembro, líder da Liga SABSEG.