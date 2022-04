Vento provocou estragos no estádio. Vilafranquense-Benfica B não está em risco

Na terça-feira, várias placas da cobertura do estádio municipal saltaram, tendo algumas caído, inclusive, no relvado.

O forte vento que se tem feito sentir um pouco por todo o país provocou estragos na cobertura do Estádio Municipal de Rio Maior, porém, sem colocar em risco o jogo Vilafranquense-Benfica B, da II Liga SABSEG.

As duas equipas defrontam-se em 1 de maio, em partida referente à 32.ª jornada do segundo escalão, e, de acordo com a entidade responsável pela gestão e manutenção do Rio Maior Sports Centre (DESMOR), a queda de algumas placas da cobertura da bancada sul do estádio "não colocará em causa a realização do jogo".

Diva Cobra, presidente do conselho de administração da empresa municipal, afirmou à agência Lusa que, na quinta-feira, vão ser tomadas medidas "curativas" na cobertura do estádio e que a Liga Portuguesa de Futebol Profissional (LPFP) fará, posteriormente, uma vistoria ao recinto, para atestar a realização do jogo em segurança.

"Estamos em contacto constante com a Liga de clubes, mas acreditamos que até ao dia do jogo a situação esteja resolvida e que estejam reunidas todas as condições de segurança", sublinhou, acrescentando que, ainda antes, se espera a retoma normal das atividades no complexo municipal.

Os danos na infraestrutura, ainda por avaliar, obrigaram a medidas de prevenção, tendo sido ativado um perímetro de segurança e canceladas todas as atividades marcadas tanto para o estádio como para os campos circundantes.