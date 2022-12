Vasco Lopes deixa Farense e ruma ao Chipre

Vasco Lopes chegou a Faro na temporada 20/21.

Depois da saída de Pedro Albino para a União de Leira, o extremo esquerdo Vasco Lopes, luso-cabo verdiano de 23 anos, deixa também o Farense, tendo assinado a um contrato com a formação do Akritas Chlorakas, 14º classificado do Campeonato principal do Chipre.

Vasco Lopes chegou a Faro na temporada 20/21 e realizou 39 jogos, nove deles na presente temporada, tendo marcado um golo e efetuado três assistências.

Comunicado na íntegra:

"O Sporting Clube Farense comunica que chegou a acordo com o Akritas Chlorakas, relativamente à cedência do atleta Vasco Lopes. O SC Farense salvaguardou os seus interesses económicos durante as próximas épocas. Deixamos os nossos votos de sucesso ao jogador".