Vasco Fernandes eleito o melhor defesa da Liga SABSEG em 2021/22

Experiente central ajudou o Casa Pia a subir de divisão.

Vasco Fernandes, central do Casa Pia, foi eleito o defesa do ano na Liga SABSEG 2021/22, numa votação levada a cabo pela Liga junto de treinadores e capitães da prova. O experiente jogador de 35 anos foi titular em 31 jornadas e apontou dois golos. No total, Vasco Fernandes acumulou ainda 156 recuperações de bola.

Recorde-se que Ricardo Batista, igualmente do Casa Pia, foi eleito o melhor guarda-redes da temporada e também ele um nome importante na subida do clube ao principal escalão.