Vasco Faísca renova contrato com o Farense

Fotografia: Facebook do Farense

Vasco Faísca (à esquerda) renovou contrato com o Farense

Técnico ficou com mais um ano de contrato, tendo ainda outro de opção

Vasco Faísca chegou esta quinta-feira a acordo com o Farense para a renovação de contrato, que o irá ligar aos Leões de Faro até 2023, com mais uma de opção, ficando com uma cláusula de rescisão de 1,5 milhões de euros.

Vasco Faísca, como jogador, realizou 535 jogos, tendo marcado sete golos. Começou a carreira de futebolista (defesa central) curiosamente nos iniciados do Farense, na temporada 93/94, onde permaneceu duas temporadas, tendo saído depois para os juvenis do Sporting.

Em Portugal, representou o Lourinhanense, Académica, Belenenses e, no estrangeiro, os italianos do Vicenza, Padova, Ascoli, Metara, Meceratese e Virtus Francavilla, tendo passado também pelos gregos do Platanias Chania.

Ainda foi cinco vezes internacional por Portugal, tendo conseguido as internacionalizações nos Europeus de sub-18 em 1999, Torneio de Tulon, em 2000, e no Europeu sub-20, em 2002.

Em 2018/19 iniciou a carreira de treinador nos juniores do Vianense, passando ainda pelos séniores do Vilafranquense, como adjunto, e Olhanense, onde permaneceu até meio da época 19/20. Saiu depois para o Braga, para trabalhar com Rubén Amorim na equipa B arsenalista, assumindo posteriormente o comando técnico da mesma após a saída de Amorim para a equipa principal do Braga.

Na época a seguir, Faísca assinou pelo Alverca, mas apenas dirigiu a equipa ribatejana em seis jogos. A ausência fora dos relvados foi sol de pouca dura, já que o Farense três meses depois contratou-o com vista à fuga aos lugares de despromoção, numa altura em que os algarvios se encontravam no 16ª lugar da Liga SABSEG, com apenas 14 pontos.

Após a chegada do treinador ao comando técnico dos leões de Faro, à 18ª jornada, a estreia aconteceu frente ao Leixões no Estádio de São Luís, (derrota por 1-0), um desaire que acabou por ditar o início da ascensão da equipa algarvia.

Em 15 jogos sob o comando de Faísca, o Farense leva oito vitórias, dois empates e cinco derrotas e a manutenção da equipa no segundo escalão está praticamente assegurada.