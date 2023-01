Vasco Faísca pode estar de saída do Farense e adeptos pedem sucessor

Nas redes sociais, os adeptos algarvios pedem que Álvaro Pacheco seja o sucessor de Vasco Faísca, mas Daniel Ramos também poderá ser uma hipótese a considerar.

Vasco Faísca poderá estar de saída do Farense. A derrota frente ao Torreense, por 1-0, na 18.ª jornada da Liga Sabseg, pode ter sido o fim de linha para o treinador, que está no comando técnico do clube desde a temporada 2021/22, quando salvou os "Leões de Faro" da descida de divisão.

O treinador acabou por renovar com o Farense, com o objetivo de devolver o clube ao principal escalão do futebol português, mas poderá deixar agora o comando técnico da equipa de Faro, depois de duas derrotas seguidas, ambas por 1-0 (Tondela e Torreense) e de ver reduzida de sete pontos para um a distância para o terceiro classificado, o Estrela da Amadora, o que poderá estar na base da decisão dos dirigentes algarvios.

Para já, oficialmente, a SAD dos "Leões de Faro" ainda não emitiu qualquer comunicado a dar conta da saída do técnico.

