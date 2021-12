Vasco Faísca diz que está na "cadeira de sonho": "Sou de Faro e do Farense"

Novo treinador do clube algarvio anunciado esta quarta-feira.

Vasco Faísca assinou esta quarta-feira um contrato válido até ao final da presente temporada com o Farense. O treinador admite que chegou à "cadeira de sonho".

"Não é segredo para ninguém que sou de Faro e do Farense. Sou adepto deste grande clube, que me diz muito. Para mim é um realizar de um sonho. Agradeço a aposta em mim do presidente João Rodrigues", afirmou.

"Quero dizer aos adeptos do Farense que chegou alguém que conhece bem a casa e este clube. Sinto uma grande responsabilidade em aqui estar e o segredo do sucesso é o trabalho. Eu sou muito focado no trabalho. Vamos já focar-nos no próximo jogo e trazermos pontos para casa, que é o que precisamos", completou, em declarações reproduzidas pelo Farense.