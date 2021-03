Varzim volta a saborear uma vitória em casa e com um golo invulgar

Triunfo da equipa poveira por 2-0 na receção ao Mafra.

O Varzim venceu o Mafra, por 2-0, em partida da 25.ª jornada da Liga SABSEG, que teve um invulgar golo apontado pelo guarda-redes dos poveiros Ricardo, num remate de baliza à baliza.

Já depois de Nélson Agra ter inaugurado o marcador, aos 37 minutos, o guardião varzinista assinou o segundo tento, aos 53, consolidando a vitória caseira dos nortenhos, que, desde a jornada inaugural do campeonato, não venciam no seu reduto.

Apesar do triunfo, os poveiros continuam nos lugares de descida de divisão, na penúltima posição, com 21 pontos, mas agora a um de poder sair da zona perigosa.

Já o Mafra continua num tranquilo nono lugar, com 33 pontos, embora mantendo uma série sem vitórias como visitante, que dura há oito jogos

Ainda assim, o conjunto da região de Lisboa até entrou melhor na partida, com um futebol mais articulado, explorando bem as alas, que não demorou a espelhar-se em situações de perigo.

Já depois do varzinista André Micael ter feito um corte decisivo a um remate de Lee em cima da linha de golo, foi Nuno Campos a desenhar a melhor oportunidade do Mafra, aos 32 minutos, com um 'tiro' que o guardião Ricardo respondeu com boa defesa.

O Varzim, mais recuado e com dificuldades a definir no último terço, revelou-se letal na única chance que dispôs, quando, aos 37 minutos, na sequência de um canto, Nélson Agra teve espaço para um desvio para o 1-0, resultado que prevaleceu até ao intervalo.

No regresso do descanso, o Mafra tentou repetir a pressão sobre o adversário para resgatar o empate, mas, aos 53 minutos, sofreu um segundo golo, de forma inusitada, através de um pontapé de baliza do guarda-redes local Ricardo.

O guardião dos poveiros repetiu um feito protagonizado há 15 anos, também ao serviço do Varzim, na altura num jogo com o Moreirense, protagonizando remate de baliza à baliza, com a bola a bater no chão e a sobrevoar o guarda-redes do Mafra Carlos Henriques.

Abalado pelo invulgar golo sofrido, os visitantes perderam a clarividência até então demonstrada, tentando responder, com pouco critério, perante um Varzim que passou a jogar em contra-ataque e até esteve perto de ampliar vantagem, que se manteve até ao final.

Jogo no Estádio do Varzim SC, na Póvoa de Varzim.

Varzim - Mafra, 2-0.

Ao intervalo: 1-0.

Marcadores:

1-0, Nélson Agra, 37 minutos.

2-0, Ricardo, 53.

Equipas:

- Varzim: Ricardo, Tiago Almeida, Luís Pedro, Luís Pedro, Tiago Cerveira, Nélson Agra, André Vieira (Nuno Vieira, 76), Ahmed Isaiah (Rui Moreira, 90), Fatai (Rui Coentrão, 90), Patrick e Agdon (George, 76).

(Suplentes: Isamel, Lessinho, Yusuf, Rui Moreira, George Ofusu, Michael Douglas, Irobiso, Nuno Valente e Rui Coentrão).

Treinador: António Barbosa.

- Mafra: Carlos Henrique, Nuno Campos, João Miguel, Miguel Lourenço (Ismael, 69), Pedro Barcelos, Bruno Silva (Guilherme, 79), Cuca, Carlos Daniel (Andrezinho, 69), Lee (Gustavo Moura, 60), Câmara e Rodrigo Martins (Edi Semedo, 79).

(Suplentes: Filipe Neves, João Cunha, Andrezinho, Gui Ferreira, Wenderson, Tomás Domingos, Moura, Isamel e Edi Semedo).

Treinador: Filipe Cândido

Árbitro: Nuno Almeida (AF Algarve).

Ação disciplinar: Cartão amarelo para Patrick (34), Camará (34), Nélson Agra (35), Luís Pedro (44) e Ahmed Isaiah (89).

Assistência: Jogo realizado à porta fechada devido à pandemia de covid-19.