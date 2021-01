Varzim reforça-se no Gil Vicente: Ahmed Isaiah emprestado

Redação com Lusa

O Varzim, da II Liga, anunciou, hoje, a contratação do médio ofensivo Ahmed Isaiah, que chega ao clube poveiro por empréstimo do Gil Vicente, do principal escalão nacional.

O jogador nigeriano, de 25 anos, vai ficar na Póvoa de Varzim até ao final da temporada, cedido pelos barcelenses, e já integra os trabalhos da formação nortenha.

Ahmed Isaiah, que esta época tinha cumprido apenas quatro minutos distribuídos por três jogos no Gil Vicente, está no futebol português há sete temporadas, contando, também, com passagens por Ribeirão, AD Oliveirense e Vilaverdense.

Na passagem pelo clube de Vila Verde, o médio nigeriano foi orientado pelo técnico António Barbosa, treinador que desde esta semana assumiu o comando do Varzim, com a missão de retirar o conjunto poveiro do último lugar da II Liga.