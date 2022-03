Varzim: nulo com Feirense acentua crise de um dos piores ataques da Europa

Nas duas principais divisões dos campeonatos europeus, só Belenenses e Norwich estão a par do Varzim.

Com o nulo frente ao Feirense, o Varzim somou o terceiro jogo seguido sem marcar. Apesar de a equipa alvi-negra ter melhorado com a entrada do técnico Pedro Miguel no plano exibicional, e até na média de pontos conquistados, a verdade é que a eficácia na finalização piorou, contando que marcou apenas quatro golos em onze jogos.

O atual registo varzinista - 15 golos em 24 partidas da Liga SABSEG -, analisando as duas divisões dos principais campeonatos, só tem paralelo no Belenenses (14 golos em 24 jogos) e nos ingleses do Norwich (15 em 26).