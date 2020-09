Varzim manifesta "indignação e repúdio" com conduta de Sérgio Campos e do Covilhã

Sérgio Campos, de 23 anos, que era observador na formação da Póvoa de Varzim há quatro anos, trocou recentemente a equipa técnica dos "Lobos do Mar" pelos "leões da serra".

O Varzim manifestou, em comunicado "o seu maior repúdio e indignação em relação aos graves acontecimentos ocorridos na passada semana, que antecederam o jogo Covilhã-Varzim, e relacionados com o Sr. Sérgio Campos".

"O Sr. Sérgio Campos com vínculo contratual à Varzim SC - Sduq e inscrito na Liga Portugal como auxiliar da equipa técnica, apressou-se a vincular e a representar a SC Covilhã, sem observar a válida cessação do vínculo com o Varzim SC - Sduq e na véspera do jogo entre as duas equipas", pode ler-se no comunicado.

"Mas mais do que o ponto de vista contratual, a nossa indignação e repúdio deve-se à violação dos deveres da ética, lealdade, verdade desportiva, boa-fé, transparência e proteção do bom nome do futebol profissional. A indignação e repúdio estende-se ao comportamento do Sporting da Covilhã, que foi conivente com o atropelo destes princípios", lê-se ainda, antes da conclusão:

"Por estes motivos, o Varzim SC - Sduq irá apresentar a competente participação disciplinar contra o Sporting Clube da Covilhã junto do Conselho Jurisdicional da Liga Portugal, reservando-se ainda a utilizar todos os meios de reação ao seu alcance na defesa dos seus direitos".