Varzim-Feirense acaba empatado e não satisfaz as ambições de ambos

A igualdade acabar por não satisfazer as ambições de ambos

Varzim e Feirense não foram além de um empate, sem golos, em partida da 24.ª jornada da II Liga SABSEG em que os dois conjuntos até criaram algumas oportunidades, mas evidenciaram dificuldades na finalização.

A igualdade acabar por não satisfazer as ambições de ambos, com o Feirense a atrasar-se na luta pela subida, seguindo no quinto lugar, com 44 pontos, enquanto os poveiros também marcaram passo, mas na fuga às posições de descida, continuando em penúltimo lugar, agora com 16.

Jogo no Estádio do Varzim SC, na Póvoa de Varzim.

Varzim - Feirense, 0-0.

Varzim: Ricardo, Leandro, André Micael, Cássio, João Reis (Rêgo, 81), André Leão (Nuno Valente, 81), Zé Carlos (Luís Silva, 68), Zé Tiago, Tavinho (Traoré, 81), Heliardo e Agdon (Murilo, 74).

(Suplentes: Tiago Pereira, Rafael Assis, Nuno Valente, George Ofosu, Murilo, Luís Silva, Rêgo, Tomás Silva e Traoré).

Treinador: Pedro Miguel.

- Feirense: Brígido, João Pinto, Ícaro (Sidnei Lima, 52), Bruno, Diga, João Paulo, Washington, Zé Ricardo (Tiago Dias, 69), Samuel Teles (Latyr, 57), Steven Petkov (Vargas, 69) e Fábio Espinho (Jardel, 69).

(Suplentes: Arthur, Manu, Vargas, Latyr, André Rodrigues, Jardel, Sidnei Lima, Jorge Teixeira e Tiago Dias).

Treinador: Rui Ferreira.

Árbitro: João Gonçalves (AF Porto).

Ação disciplinar: Cartão amarelo para Zé Carlos (33), Ícaro (37), Agdon (56), Bruno (58), André Leão (75), Luís Silva (80) e Washington (87).