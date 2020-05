Varzim fecha época e jogadores vão para férias

A II Liga foi dada como terminada e o Varzim vai reunir com o plantel para fechar a época desportiva.

O Varzim comunicou este domingo que vai reunir com o plantel para fechar a época desportiva e encaminhar o grupo de trabalho para um período de férias.

"No âmbito da decisão do Governo, alicerçada nos pareceres da DGS, para o encerramento do campeonato da II Liga, a direção do Varzim reúne-se, terça-feira, com o plantel profissional e equipa técnica com o objetivo de fechar a época desportiva e encaminhar os seus profissionais para o período de férias", anunciou o emblema poveiro através de comunicado.

Os responsáveis do Varzim, que já tinham lamentado o encerramento prematuro da competição, garantiram que vão prestar ao grupo de trabalho "os devidos esclarecimentos inerentes à medida tomada pelos organismos competentes".

O Varzim seguia no sexto lugar do campeonato, com 37 pontos, estando a 11 dos lugares de subida e com uma vantagem de 20 em relação às posições de despromoção.