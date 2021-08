Rodrigo Rêgo e Bruno Tavares emprestados até final da época.

O Varzim garantiu em cima do fecho do mercado dois reforços por empréstimo do Sporting: Rodrigo Rêgo e Bruno Tavares.

O primeiro é um defesa (central/lateral) de 19 anos que na última época fez 18 jogos pela formação sub-23. Já Bruno Tavares é um extremo, também com 19 anos, autor de seis golos em 17 jogos pelos sub-23 em 2020/21.