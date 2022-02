Varzim e Nacional não encontraram o caminho das balizas

Varzim e Nacional marcaram passo nos seus distintos objetivos na Liga SABSEG, ao empataram esta terça-feira, sem golos, em partida da 21.ª jornada.

Num jogo sem grandes oportunidades de golo, e nem sempre bem jogado, as duas equipas sentiram muitas dificuldades na finalização, impondo um resultado que as castiga pela falta de objetividade.

Com este empate, o Nacional perdeu oportunidade de se chegar aos lugares da frente, na luta pela subida, ficando no sexto posto, com 33 pontos, enquanto o Varzim continua afundado na zona de despromoção, no penúltimo lugar, com apenas 13 pontos.

Os poveiros, mais aflitos, até tiveram uma melhor entrada no desafio, jogando mais tempo na área adversária, graças a uma boa circulação de bola, mas não disfarçaram dificuldades no último terço, que faziam escassear oportunidades claras de golo.

Apesar da insistência, o lance mais perigoso dos poveiros, na etapa inicial, surgiu apenas depois de meia hora, na sequência de um canto, num pontapé acrobático de João Reis, que saiu por cima.

Do outro lado, o Nacional passava ao lado do jogo, e apesar da competência defensiva, foi praticamente inofensivo nas movimentações do ataque, e só aos 45 minutos conseguiu a sua primeira ameaça, num cabeceamento de Danilovic, para defesa de Ricardo, também através de um canto, que impôs o nulo ao intervalo.

No segundo tempo, a formação insular entrou mais solta e começou a criar mais dificuldades, perante um Varzim, que, em sentido inverso, não foi tão intenso como na etapa inicial, sendo forçado a recuar.

Ainda assim, as oportunidades de golo continuavam a escassear de parte a parte, apesar da melhor chance pertencer ao Nacional, num contra-ataque desenhado e finalizado por João Camacho, mas que o guarda-redes local susteve.

O Varzim apenas ameaçou o golo num cabeceamento de Agdon e num livre de Zé Tiago, mas nunca se conseguiu impor, apesar de jogar os últimos minutos em superioridade numérica, pela expulsão de Rouai, que viu o vermelho direto, por entrada dura sobre Tavinho, instantes depois de ter sido lançado no jogo, contribuindo para que o 0-0 prevalecesse até ao final.

Jogo no Estádio do Varzim SC, na Póvoa de Varzim.

Varzim - Nacional, 0-0.

Ao intervalo: 0-0.

Equipas:

- Varzim: Ricardo, Leandro, André Micael, Cássio, Rêgo, André Leão (Rafael Assis, 77), Zé Carlos (Tomás Silva, 87), Zé Tiago (Lacina Traoré, 87), Murilo (George Ofosu, 78), Agdon e João Reis (Tavinho, 63).

(Suplentes: Tiago Pereira, Raí Ramos, Rafael Assis, Nuno Valente, George Ofosu, Bruno Tavares, Tavinho, Tomás Silva e Lacina Traoré).

Treinador: Pedro Miguel.

- Nacional: António Filipe, Baiano, Suliman, Júlio César, André Sousa, Danilovic (Rouai, 83), Francisco Ramos, João Camacho, Vítor Gonçalves, Marco Matias (Rúben Macedo, 83) e Dudu (Róchez, 63).

(Suplentes: Vagner, Bruno Gomes, Rúben Gonçalves, Rui Correia, Róchez, Rúben Macedo, Bosic, Jota, Rouai).

Treinador: Rui Borges.

Árbitro: David Silva (AF Porto).

Ação disciplinar: Cartão amarelo para Rego (08), Baiano (11) e André Leão (74). Cartão vermelho direto para Rouai (86).

Assistência: Cerca 1.000 espectadores.