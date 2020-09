Varzim e Arouca sem eficácia para quebrarem o nulo

As duas equipas empataram em jogo da terceira jornada da II Liga.

Varzim e Arouca empataram esta terça-feira, 0-0, em partida da terceira jornada da II Liga, onde os dois conjuntos, apesar de terem criado algumas oportunidades, não conseguiram ter inspiração na finalização.

Os arouquenses até foram, globalmente, superiores, desenhando mais chances para desfazer o nulo, mas não conseguiram superar um Varzim que fez da coesão defensiva o seu maior trunfo.

Com este resultado, os poveiros, que ainda não sofreram golos, ocupam, à condição, o quinto lugar da classificação, com 4 pontos, enquanto que o Arouca, que continua sem vencer neste regresso à II Liga, segue no 13.º posto, com dois.

Jogo no Estádio do Varzim SC, na Póvoa de Varzim.

Varzim - Arouca, 0-0.

Ao intervalo: 0-0.

Equipas:

- Varzim: Ricardo, Rui Silva, Luís Pedro, André Micael, Tiago Cerveira, Diarra (Ibrahima, 89), Tembeng (Rui Moreira, 46), André Vieira (Stanley, 65), Fatai (Lessinho, 76), Yusuf (Irobiso, 76) e George Ofosu.

(Suplentes: Isma, Lessinho, Rui Moreira, Ibrahima, Caetano, Michael Douglas, Stanley, Irobiso e Renteria).

Treinador: Paulo Alves.

- Arouca: Victor Braga, Thales, Baço, Brunão, Joel (Júnior Sena, 69), Marco Soares, Bukia, Pedro Moreira, Leandro (Nuno Rodrigues, 83), Adílio e Anthony Blondell (Heliardo, 64).

(Suplentes: Fernando Castro, Costa, André Silva, Heliardo, Luíz Gustvo, Yaw Moses, Júnior Sena, Diogo Clemente e Nuno Rodrigues).

Treinador: Armando Evangelista

Árbitro: Flávio Lima (AF Lisboa).

Ação disciplinar: Cartão amarelo para Tembeng (24), Leandro (81), Marco Soares (82), Nuno Rodrigues (90+1) e Basso (90+3).

Assistência: Jogo realizado à porta fechada devido à pandemia de covid-19.