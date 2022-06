Varzim detém expectativa em competir na Liga SABSEG em 2022/23

Decisão do órgão de licenciamento será conhecida no dia 20. Regulamentos da Liga preveem essa possibilidade

A SDUQ do Varzim possui esperança, pese a despromoção consumada dentro de campo, em continuar a competir na Liga SABSEG, ocupando o lugar de outrem. A entidade alvinegra sustenta a expectativa com a decisão por anunciar do órgão de licenciamento quanto à certificação das sociedades desportivas em competição.

O Varzim nota que, "conforme publicitado pela Liga", existem "sociedades desportivas que estão em incumprimento", embora, de acordo com o organismo liderado por Pedro Proença, a única seja a do Leixões, dado que SDUQ da Académica, também notificada por irregularidade remuneratória, foi relegada à Liga 3.

As sociedades desportivas com lugar no futebol profissional têm até dia 18 de junho para retificar, caso estejam em incumprimento, a documentação relativa ao pagamento devido de salários e ao próprio licenciamento das estruturas desportivas.

Caso alguma SAD, de acordo com os regulamentos da Liga Portugal, não cumpra com o último parâmetro/ponto do controlo salarial exigido pelo órgão, não poderá inscrever-se nas competições profissionais de 2022/23, sendo relegada para outro escalão.

Lê-se nos regulamentos da Liga que "se um ou mais clubes da Liga SABSEG não reunirem requisitos legais e regulamentares (...) ficam impedidos de participar na competição, sendo as vagas preenchidas pelo clube da Liga SABSEG derrotado no play-off ou pelo melhor classificado nos lugares de descida". Como o Covilhã venceu o Alverca (Liga 3) no play-off de acesso/permanência, em 29 de maio, deverá o Varzim ser beneficiado, ocupando o lugar do Leixões no segundo escalão.

A decisão do órgão de licenciamento será conhecida em 20 de junho, sendo esta passível de recurso. Nesse caso, a Liga Portugal sustentará a deliberação, organizará o processo e remetê-lo-á ao presidente do Conselho de Justiça da FPF.