Varzim de luto pela morte do antigo jogador Salvador

Clube poveiro reagiu com "profundo pesar" ao desaparecimento de um elemento que fez parte de uma linha defensiva mítica, nas décadas de 60 e 70, juntamente com Fernando Ferreira, Quim e Sidónio.

O Varzim está de luto pela morte pelo antigo jogador Salvador, que faleceu no domingo aos 83 anos.

O clube poveiro reagiu com "profundo pesar" ao desaparecimento de um elemento que fez parte de uma linha defensiva mítica, nas décadas de 60 e 70, juntamente com Fernando Ferreira, Quim e Sidónio, na famosa equipa que participou pela primeira vez na 1ª Divisão, em 1963, e se mantendo oito temporadas consecutivas no escalão principal.

Defesa-central e médio-defensivo, Salvador ajudou a "escrever algumas das páginas mais gloriosas da história do Varzim".

"O seu nome ficou gravado na memória dos varzinistas e em todos os relicários que contem e recontem os episódios desportivos e heroicos alcançados", lembrou o emblema poveiro no seu site oficial. As cerimónias fúnebres de Salvador terão lugar na terça-feira, pelas 9h00, na capela do cemitério nº. 1 da Póvoa de Varzim, onde será sepultado.