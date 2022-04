Varzim bate líder Casa Pia e sai da zona de descida

Pedro Miguel, treinador do Varzim

Redação com Lusa

Murilo apontou o tento que desequilibrou o desafio aos 59 minutos, permitindo à equipa nortenha sair, à condição, da zona de descida de divisão, ascendendo ao 15.º posto, com 29 pontos

O Varzim ganhou hoje alento na luta pela permanência na Liga Portugal SABSEG, depois de vencer, por 1-0, o líder da prova Casa Pia, em partida da 30.ª jornada, decidida com um golo de Murilo.

O avançado brasileiro dos poveiros apontou o tento que desequilibrou o desafio aos 59 minutos, permitindo à equipa nortenha sair, à condição, da zona de descida de divisão, ascendendo ao 15.º posto, com 29 pontos.

Já o Casa Pia, que não perdia há três jornadas, mas neste desafio sentiu muitas dificuldades para superar a defesa adversária, manteve o primeiro lugar, com 59 pontos, mas pode ser ultrapassado pelo Rio Ave, que tem menos dois, e só joga no domingo com o Benfica B.

Leia também Vídeos Conceição e um pedido a Pinto da Costa: "Apaga-me sempre a luz..." Momento de descontração na conferência de Imprensa de antevisão à receção do FC Porto ao Portimonense (sábado, 20h30), jogo a contar para a 30ª jornada da Liga Bwin.

Neste jogo, apesar dos antagónicos objetivos, as duas equipas entraram com a mesma necessidade de pontuar, e isso refletiu-se numa primeira metade muito disputada, com ambas a mostrarem entrega, mas a não querem correr riscos, precipitando um jogo dividido.

A formação nortenha conseguia uma maior presença na área contrária, mas sem que tal se traduzisse em evidentes situações de golo, enquanto os casapianos se revelavam mais perigosos sempre que exploravam o contra-ataque.

Foi numa dessas situações que os visitantes deixaram o primeiro alerta, já aos 23 minutos, numa enorme arrancada de Saviour Godwin, que ainda teve fôlego para assistir Leonardo Lelo, que rematou para defesa providencial do guardião Ricardo.

A resposta do Varzim ao perigo surgiu logo depois, numa jogada "inventada" por Agdon, mas que Murilo, em posição privilegiada, desviou ao lado da baliza contrária.

Os poveiros ainda tentaram fazer a diferença através de bola parada, mas até o intervalo foi o Casa Pia a deixar nova ameaça, num remate de Ângelo Neto, desviado para canto.

No regresso do descanso, ambos os conjuntos entraram dispostos a correr mais riscos, tentando criar desequilíbrios no meio-campo, para, depois, explorarem os contragolpes.

O Varzim mostrava-se mais expedito e veloz a executar essas manobras e, depois de algumas ameaças, acabou por chegar ao golo, numa jogada iniciada por Agdon e finalizada num remate cruzado de Murilo, já perto da hora de jogo.

Só quando se viu em desvantagem o Casa Pia se revelou mais pressionante, mas, apesar de fortalecer a presença na área dos nortenhos, nunca teve soluções para superar a coesa defensiva varzinista, que segurou com "unhas e dentes" os preciosos três pontos.

Jogo no Estádio do Varzim SC, na Póvoa de Varzim.

Varzim - Casa Pia, 1-0.

Ao intervalo: 0-0.

Marcadores:

1-0, Murilo, 59 minutos.

Equipas:

- Varzim: Ricardo, Leandro, André Micael, Cássio, João Reis, André Leão (Assis, 70), Luís Silva, Zé Tiago (Tavinho, 70), Murilo (Bruno Tavares, 76), Agdon (Heliardo, 76) e Tomás Silva (Nuno Valente, 86).

(Suplentes: Ismael, Raí Ramos, Assis, Nuno Valente, Heliardo, George Ofosu, Tiago Cerveira, Bruno Tavares e Tavinho).

Treinador: Pedro Miguel.

- Casa Pia: Ricardo Batista, Zach (João Vieira, 78), Vasco Fernandes, Hebert, Lucas Soares (Derick Poloni, 65), Afonso Taira (Nuno Borges, 65), Ângelo Neto (Cuca, 71), Banjaqui (Sanca, 65), Leonardo Lelo, Antoine e Saviour Godwin.

(Suplentes: Lucas Pais, Derick Poloni, Cuca, Kelechi, Vitó, Zolotic, João Vieira, Nuno Borges e Sanca).

Treinador: Filipe Martins.

Árbitro: João Gonçalves (AF Porto).

Ação disciplinar: Cartão amarelo para André Micael (2), Afonso Taira (31), André Leão (33), Lucas Soares (54), Zach (68), Luís Silva (72), Cuca (82) e Heliardo (90+5).

Assistência: Cerca de 3000.