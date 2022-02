Varzim arranca empate frente ao Leixões com golo ao cair do pano

Redação com Lusa

Apesar de pontuar, a equipa poveira continua em zona de despromoção, no antepenúltimo lugar, com 14 pontos, enquanto o Leixões segue num bem mais tranquilo 11.º posto, com 27

Varzim e Leixões empataram este domingo, 1-1, num emotivo dérbi da 22.ª jornada da II Liga, no qual os poveiros quebraram o pragmatismo inicial do adversário, arrancando a igualdade ao cair do pano.

Num primeiro tempo de toada dividida, os matosinhenses acabaram por ser mais eficazes, adiantando-se no marcador, aos 35 minutos, num livre de Fabinho, mas na etapa complementar o Varzim assumiu o controlo do jogo e viu o esforço premiado com o tento do empate, assinado por Cássio, aos 88 minutos.

Jogo no Estádio do Varzim SC, na Póvoa de Varzim.

Varzim - Leixões, 1-1.

Ao intervalo: 0-1.

Marcadores:

0-1, Fabinho, 35 minutos.

1-1, Cássio, 88.

Equipas:

Varzim: Ismael, Leandro, Cássio, André Micael, Rêgo (João Reis, 69), Rafael Assis (Tomás Silva, 46), Zé Carlos, Zé Tiago (Lacina Traoré, 83), Murilo (Bruno Tavares, 46), Heliardo e Agdon (Tavinho, 69).

(Suplentes: Tiago Pereira, Nuno Valente, George Ofosu, João Reis, Luís Silva, Bruno Tavares, Tavinho, Tomás Silva e Lacina Traoré).

Treinador: Pedro Miguel.

Leixões: Stefanovic, Nduwarugira, Léo Bolgado, Calasan, Pastor, Ben Hassan (Morim, 90+3), Fabinho, Seck, Kiki (Zag, 86), Wendel (Charles, 90+4) e João Oliveira (Erivaldo, 70).

(Suplentes Beunardeau, Erivaldo, Charles, Ribeiro, Zag, Gustavo França, Morim e Thalis).

Treinador: José Mota.

Árbitro: Manuel Mota (AF Braga).

Ação disciplinar: Cartão amarelo para Murilo (05), Léo Bolgado (27), Nduwarugira (67), Zé Tiago (77), Ben Hassan (78), Agdon (90+6 no banco)

Assistência: Cerca de 1.000 espectadores.