VAR em 2023/24 na II Liga: levantamento infraestrutural começa em outubro

Pedro Proença presidente da Liga, abordou a temática da implementação do VAR com os presidentes e representantes dos clubes da Liga SABSEG

A Direção Executiva da Liga reuniu na manhã desta sexta-feira com presidentes e representantes dos clubes da Liga SABSEG e a introdução do VAR na segunda categoria do futebol português, em 2023/24, dominou as conversações.

Pedro Proença, que presidiu ao encontro, abordou com os clubes a atualização do trabalho que está a ser realizado no que à centralização dos direitos audiovisuais diz respeito, assim como a implementação do sistema de vídeo-arbitragem na Liga SABSEG, "uma reivindicação dos clubes que a Liga Portugal conseguiu já garantir para a época 2023/24", afirma o organismo em informação publicada na sua página oficial.

Segundo a Liga, os clubes "ficaram a saber que o trabalho de levantamento infraestrutural começará já em outubro, com as visitas da equipa de verificação e validação da Liga Portugal (que será acompanhada por elementos da Federação Portuguesa de Futebol) a cada um dos estádios, de forma a aferir e sinalizar as necessidades a serem implementadas durante os próximos meses". O objetivo é que todos os recintos tenham no arranque da próxima temporada as condições para implementar o VAR.

Os clubes mostraram agrado pela evolução do processo, considerado benéfico para o desenvolvimento da competição.