Central jogou no Trofense em 2022/23.

O central Tiago Ferreira vai reforçar a União de Leiria na época 2023/2024. O jogador de 29 anos jogou no Trofense na época passada, tendo no início da temporada desportiva alinhado no FK Kukësi, da Albânia.

Tiago Ferreira fez parte da sua formação no FC Porto, tendo estado parte da sua carreira fora de Portugal, nomeadamente na Bélgica, Roménia, Hungria e Irão.