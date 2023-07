Leiria preserva campeões da Liga 3 para ter "equipa dominadora" na II Liga

Equipa que subiu ao segundo escalão apresentou-se este sábado aos adeptos.

A União de Leiria apresentou-se este sábado aos adeptos num treino que revelou a aposta da SAD em vários futebolistas que foram campeões da Liga 3, para ter "uma equipa dominadora" na II Liga, prometeu o treinador.

No Complexo Desportivo da Bidoeira, em Leiria, uma centena de apoiantes viram pela primeira vez na nova época 22 jogadores em ação no relvado, mas apenas uma novidade confirmada: o central Tiago Ferreira (ex-Trofense).

No final do treino, Vasco Botelho da Costa evitou estabelecer metas para a nova época, mas, em declarações à agência Lusa, prometeu "uma equipa competitiva", "completa e versátil", que possa "discutir o jogo e o resultado com qualquer adversário" do segundo escalão nacional.

"Essa é a nossa proposta de jogo: gostamos de ser uma equipa dominadora, que gosta de ser pressionante, que gosta de ter a bola, que não gosta de estar muito tempo a correr atrás da bola", disse o técnico.

Por outro lado, Vasco Botelho da Costa disse que gostava de ter já "o plantel pronto e o grupo fechado", mas assegurou que a SAD está a "trabalhar arduamente para conseguir ter o melhor grupo possível", porque "faltam algumas caras novas" para "equilibrar o plantel o melhor possível". Contudo, manifestou-se "muito descansado" com a situação.

"Olhamos para este grupo e sentimos que a grande base daquilo que vai ser a União de Leiria 2023/24 já cá estava. Temos uma base muito sólida que transita da temporada passada. Mesmo com todo o plantel da temporada passada a competir numa II Liga, conseguiríamos sempre mostrar competência", destacou o treinador, que pretende dispor de um plantel "a rondar os 25 jogadores".

O técnico referiu que as contratações, "às vezes, nem é tanto uma questão de necessidade, torna-se também uma questão de oportunidade", porque, considerou, "o mercado da II Liga é muito específico" e há jogadores que "têm muita expectativa de ir para a I Liga e não olham tanto para situações de II Liga".

Sobre o calendário, o treinador considera "um pouco cedo" a primeira fase da Taça da Liga, com arranque agendado para 22 de julho.

"Entre o final da temporada passada e o início desta temporada há muito pouco tempo para descansar. Os atletas não são máquinas, precisam de descansar, de passar tempo com a família. Não é ideal que o primeiro jogo da competição surja assim tão cedo, mas é algo que não controlamos. Resta-nos preparar o melhor possível", afirmou.

Além do reforço Tiago Ferreira, está confirmada a manutenção em Leiria dos guarda-redes Pavel Kieszek e Fábio Ferreira, dos defesas Valdir Júnior, Bura e Kaká, dos médios Babanco, Afonso Valente, Dje Davilla, Leandro Silva, Diogo Amado e Jordan van der Gaag, e dos avançados Leandro Antunes, Jair da Silva e Sérgio Ribeiro.

Com a equipa treinou hoje Arsénio, avançado que na época passada representou o Arouca, mas cuja situação contratual com a União de Leiria não está ainda oficializada, o mesmo acontecendo com os defesas Pedro Empis e Dénis Martins, que fizeram parte do plantel que garantiu a subida de divisão.

Vasco Botelho da Costa contou hoje com cinco juniores e um juvenil no treino e pondera integrar "um ou outro jogador de potencial", como aconteceu na época passada com Martim Ribeiro, que se estreou na primeira equipa com 16 anos.

A SAD anunciou jogos de preparação com o Caldas (7 de julho), Tondela (13 de julho) e Sporting da Covilhã (15 de julho), em locais a designar.