Uma semana depois, Filipe Martins teve alta hospitalar

Técnico do Casa Pia deu entrada numa unidade de saúde devido a sequelas resultantes da covid-19

Filipe Martins, treinador do Casa Pia, já recupera em casa das sequelas da covid-19 que o obrigaram a passar uma semana no hospital.

De acordo com o clube lisboeta, o técnico, hospitalizado desde 17 de fevereiro, vai voltar a falhar um jogo do Casa Pia, agora diante do Covilhã, já depois de não ter estado presente contra o Nacional.

Com menos um jogo do que o Benfica B, o Casa Pia está a um ponto do líder atual e provisório da Liga Portugal SABSEG.