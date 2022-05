Declarações de Luís Freire, treinador do Rio Ave, depois do triunfo por 3-0 frente ao Chaves e consequente subida de divisão.

A subida: "Sabíamos que o jogo era contra uma grande equipa, que estava na luta directa connosco. Entrámos muito bem, entrámos à campeão, com uma atitude enorme logo de início. Conseguimos gerir bem até ao intervalo. Na segunda parte o Chaves entrou a arriscar. A partir do segundo golo, o jogo é todo nosso. O Rio Ave é um campeão justo, ganhámos os jogos contra os adversários diretos. O que fez a diferença foi este grupo, unido, coeso e o público, cada vez mais com a equipa. Acaba tudo com este cenário fantástico. Quero agradecer à minha família que esteve sempre comigo e dar uma resposta a todos aqueles que não acreditaram no Rio Ave."

Segredo da caminhada e o futuro: "Houve adversários que gastaram tanto ou mais que nós mas não assumiram. Sabíamos da personalidade dos nossos jogadores. Recebemos muitas críticas, normal quando não se ganha, mas a partir de certa altura os jogadores perceberam como se ganha neste escalão, que é um jogo mais físico. Deixámos de ser tão espetaculares a certa altura, mas fizemos uma segunda volta enorme. Somos justos campeões. Eu vim da distrital, acredito que vou ficar na 1.ª Liga e que um dia vou poder celebrar lá também."