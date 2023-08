Uma expulsão e um golo para cada lado no FC Porto B-Tondela

O FC Porto B e o Tondela empataram este domingo a um golo, num jogo da primeira jornada da II Liga com uma expulsão para cada equipa.

Vasco Sousa adiantou os portistas, aos 34 minutos, e Rui Gomes empatou, aos 57, numa altura em que os locais atuavam reduzidos a 10, por expulsão de João Mendes, aos 45+1. Aos 60, os forasteiros também ficaram com 10, face ao vermelho a Ricardo Alves.

A primeira parte foi quase toda dominada pelo FC Porto B, que teve mais bola, mais remates (seis contra nenhum do Tondela), mais ocasiões de perigo e duas claras ocasiões de golo, sendo que uma delas acabou por ser materializada pelo médio Vasco Sousa.

Vasco Sousa começou cedo a dar nas vistas com a sua irreverência e, aos 18 minutos, testou Ricardo pela primeira vez, com um remate que o guardião do Tondela defendeu com facilidade.

Nessa altura já era visível superioridade portista ante um opositor incapaz de ter bola e de sair para o ataque e com a sua defesa sob crescente ameaça, como sucedeu aos 25 minutos, quando o brasileiro Kennyd Lucas acorreu a cruzamento da direita e forçou Ricardo a uma intervenção apertada.

A pressão portista prosseguiu e o golo surgiu com naturalidade, por Vasco Sousa, na conclusão de um lance que ele próprio começou quando ganhou um duelo no meio-campo defensivo da sua equipa. A partir daí, o FC Porto B contra-atacou e Marcus recebeu a bola na direita e serviu Vasco Sousa, que finalizou com um remate colocado.

A vantagem portista justificava-se plenamente, mas tudo se complicou para a equipa de António Folha quando João Mendes viu o segundo cartão amarelo aos 45+1 minutos.

Com mais um jogador, o Tondela entrou muito mais afoito na segunda parte, passou a ter mais bola e também teve a paciência necessária para circulá-la e procurar atacar pelos flancos, para tentar abrir a defesa portista e, assim, ter mais espaço para as suas ações.

Francisco Meixedo criou um problema desnecessário à sua equipa ao dar dois toques na área, o que foi punido com um livre indireto para o Tondela em posição frontal e a poucos metros da linha de golo. Do livre, porém, nada resultou, pois o remate acabou por ser devolvido pela densa barreira do FC Porto B.

Aos 57 minutos, contudo, o Tondela empatou na sequência de mais um ataque. Um cruzamento da esquerda encontrou Rui Gomes no coração da área portista e o avançado rematou, tendo a bola sofrido um desvio e acabado dentro da baliza portista.

Quando o Tondela controlava o jogo, Ricardo Alves viu o cartão vermelho direto, aos 60 minutos, e as duas equipas voltaram então ficar com igual número de jogadores.

O Tondela continuou melhor e mais confiante e o FC Porto B tardou em se reequilibrar. Dinis rematou com perigo e ganhou um canto, Ceitil obrigou Francisco Meixedo a uma grande defesa para canto, aos 84 minutos, e foi já nos sete minutos de descontos que o FC Porto voltou a ser mais pressionante.

Jogo no Estádio Luís Filipe Menezes, em Vila Nova de Gaia

FC Porto B - Tondela, 1-1.

Ao intervalo: 1-0.

Marcadores:

1-0, Vasco Sousa, 34 minutos

1-1, Rui Gomes, 57

Equipas:

- FC Porto B: Francisco Meixedo, Rodrigo Pinheiro, Zé Pedro, Gabi, João Mendes, Bernardo Folha, Vasco Sousa (Rodrigo Mora, 85), Rodrigo Fernandes (Ussumane, 69), Rui Monteiro (Martim, 46), Kennyd Lucas (Dinis, 71) e Marcus (Jorge Meireles, 71).

(Suplentes: Gonçalo Ribeiro, Romain Correia, Martim, António Ribeiro, Cassama, Ussumane, Dinis, Jorge Meireles e Rodrigo Mora).

Treinador: António Folha.

- Tondela: Ricardo, Bebeto, Jota, Ricardo Alves, Luís Rocha, Cícero, Hélder Tavares (Pedro Maranhão, 46), Xavier (Roberto, 70), Costinha (Ceitil, 46), Rui Gomes e Daniel Dos Anjos.

(Suplentes: Léo, Ceiitl, Aba, Yaya, Roberto, Pedro Maranhão, Lucas barros, Gustavo França e Luisinho).

Treinador: Tozé Marreco.

Árbitro: Rui Lima (AF Viana do Castelo).

Ação disciplinar: Cartão amarelo para Marcus (16), Kennyd Lucas (26), João Mendes (33 e 45+1), Costinha (41), Hélder Tavares (45+5), Pedro Maranhão (56), Ussumane (69) e Luís Rocha (88). Cartão vermelho por acumulação de amarelos para João Mendes (45+1). Cartão vermelho direto para Ricardo Alves (60).

Assistência: 567 espectadores.