Uma carreira relançada: "Quem é que não gostaria de jogar no Sporting?"

Leonardo Ruiz está emprestado pelo Sporting ao Varzim e admite que sonha com um regresso aos leões, embora a prioridade sejam os nortenhos.

Onze golos em 14 jogos fazem desta época uma das melhores da carreira de Leonardo Ruiz. O avançado, emprestado pelo Sporting ao Varzim, está a um remate certeiro de igualar o melhor registo do currículo, enquanto sénior, conseguido em 2016/17 no Sporting B. "Os números são muito bons e a época do Varzim está a ser incrível. Temos de continuar para conseguir coisas boas", reconhece o goleador da Póvoa de Varzim. "Quando o coletivo está bem, o individual também sobressai", acrescenta.

Os adeptos vibram com a pontaria afinada de Leonardo Ruiz e o dianteiro agradece o apoio. "Eles são incríveis. São adeptos que me abordam na rua e neste momento sinto-me muito contente por viver na Póvoa", admite. A boa época do sul-americano tem despertado o interesse de outros clubes, mas Leonardo Ruiz fintou a possibilidade de rumar a outras paragens em janeiro, antecipando o fim do empréstimo ao Varzim. "Estou tranquilo e deixo isso para outras pessoas. Regresso ao Sporting? Quem é que não gostaria de jogar no Sporting? Mas, neste momento, estou muito contente no Varzim", frisou.

Leonardo Ruiz foi o único jogador do Varzim a figurar na equipa do ano, eleição promovida por O JOGO com base nas escolhas dos 18 treinadores do campeonato, e o ponta de lança denotou natural satisfação. "É importante dizer que apenas o consegui porque o Varzim deu-me uma oportunidade e tive a ajuda fundamental da equipa. Consegui relançar a carreira e espero manter este nível", concluiu.