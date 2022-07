Um único golo deu a vitória ao Oliveira do Hospital sobre o Académico de Viseu

O Académico de Viseu, da II Liga, sofreu hoje a primeira derrota na pré-época, ao perder por 1-0 frente ao Oliveira do Hospital, equipa da Liga 3.

O jogo foi disputado esta manhã no estádio dos Trambelos, em Vildemoinhos, e foi o terceiro encontro de preparação dos beirões, acabando por ditar a primeira derrota para os comandados de Pedro Ribeiro, que tinham vencido a equipa de juniores e empatado a um golo frente ao Chaves.

A partida marcou o regresso a Viseu, depois de uma semana de estágio que os viseenses fizeram em Lousada, na preparação para a entrada em competição na II Liga, com o jogo da primeira jornada agendado para dia 7 de agosto, no Seixal, frente ao Benfica B.

Até lá, o Académico de Viseu vai ainda realizar mais alguns encontros nesta pré-época, o primeiro na quarta-feira, dia 20 de julho, em Viseu e frente ao São João de Ver. Seguem-se partidas com o Vizela, em Quiaios, dia 23, em Viseu com a Sanjoanense, no dia 27 e um último jogo de preparação, no dia 30 de julho no Estádio dos Arcos, em Vila do Conde, na apresentação do Rio Ave aos adeptos.