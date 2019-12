Um susto: jogador do Leixões cai no relvado antes do jogo e novamente ao minuto 65

Rui Silva foi vítima de uma quebra de tensão na partida com o Vilafranquense.

Rui Silva, lateral do Leixões, protagonizou um grande susto no encontro deste sábado com o Vilafranquense, da jornada 13 da II Liga. O jogador sentiu-se mal ainda antes do apito inicial, caiu no chão e após ser assistido pela equipa médica prosseguiu em jogo, que começou com um ligeiro atraso.

No entanto, já na segunda parte, aos 65 minutos, o jogador de 23 anos voltou a cair no relvado, tendo sido prontamente assistido e asubstituído.

No final da partida, fonte do clube de Matosinhos explicou a O JOGO que o jogador se sentiu uma quebra de tensão, mas já se encontra bem, tendo mesmo regressado com a equipa.